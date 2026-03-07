Philippinen

Manila: Gabriela-Frauen protestieren vor US-Botschaft

Zwei Tage vor dem Internationalen Frauentag demonstrierten am Freitag in Manila Mitglieder des Frauenverband Gabriela und seiner Jugendorganisation vor der US-Botschaft in Manila gegen den US-Israelischen-Krieg gegen den Iran. Auf Plakaten wurde auch gegen US-Truppen auf den Philippinen protestiert. Die philippinische Regierung plant derzeit verschiedene Maßnahmen, um gegen Treibstoffengpässe und steigende Treibstoffpreise vorzugehen.