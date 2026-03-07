Die Eröffnungsfeier der Paralympics am Freitag Abend wurde getrübt durch eine organisierte Heuchelei verschiedener westlicher Verbände. Deutschland und andere Länder boykottierten die Feier, weil russische und belarussische Sportler mit der Fahne ihres Landes zu den Spielen antreten dürfen. Die Begründung: Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine. Das stimmt und muss verurteilt werden!

Auch wenn die deutsche Delegation mittlerweile erklärte, man nehme nur aus sportlichen Gründen nicht teil, entspricht das nicht der Wahrheit. Denn zuvor waren eindeutig Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine als fragwürdiges Argument vorgebracht worden.

Aber keiner der westlichen Offiziellen regt sich darüber auf, dass Sportler der USA und Israels dort mit ihren Landesflaggen auftreten dürfen – während beide Länder gleichfalls einen Angriffskrieg durchführen, gegen den Iran und die Völker des Mittleren Ostens. Und Italiens Regierungschefin Meloni sitzt prominent bei der Eröffnungsfeier. Was haben Russland, die USA, der Iran, und Italien gemeinsam? Sie werden alle faschistisch regiert.

An der Inszenierung der Feier gab es berechtigte Kritiken an der Geringschätzung der Teilnahme der Athleten mit Handicap. Zugleich brachte der Abend auch bewegende Bilder für Inklusion oder die Einheit von Mensch und Natur. Wir hoffen also dennoch auf ein spannendes Kräftemessen.