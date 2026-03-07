Der Krieg bewegt - interessierte und gesprächige Stimmung

Die Stimmung war wesentlich interessierter, gesprächiger. Man spürte, dass dieser Krieg die Menschen bewegt. Etliche sind mit Kommentaren kurz stehengeblieben: „Ja, das ist wirklich schlimm", oder "ja krass, man spürt die Auswirkungen auch hier in Deutschland“.



Einer nahm seinen Kopfhörer ab, um sich den Titel des Flyers in Ruhe anzuschauen: „Ja, du hast recht, da muss man was machen, ich werde mir den Flyer sehr gern durchlesen.“ Einer diskutierte länger mit uns: „Dieser Krieg muss aufhören, manche haben einfach zu viel Macht.“



Wir sind auf nächste Woche gespannt, wenn wir bei unserem nächsten Einsatz erfahren werden, wie der Flyer in der Lehrwerkstatt diskutiert wurde.