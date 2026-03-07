Mit der ZK-Erklärung vor der Lehrwerkstatt
Der Krieg bewegt - interessierte und gesprächige Stimmung
Mit der Ansprache „Gemeinsam für den Weltfrieden!“ verteilten wir die jüngste Erklärung des ZK der MLPD zum Krieg im Mittleren Osten. Heute war das Interesse weitaus größer als sonst. Statt der bisherigen Zahl von höchstens 20 bis 30 Flugblättern haben wir knapp 50 verteilt.
Die Stimmung war wesentlich interessierter, gesprächiger. Man spürte, dass dieser Krieg die Menschen bewegt. Etliche sind mit Kommentaren kurz stehengeblieben: „Ja, das ist wirklich schlimm", oder "ja krass, man spürt die Auswirkungen auch hier in Deutschland“.
Einer nahm seinen Kopfhörer ab, um sich den Titel des Flyers in Ruhe anzuschauen: „Ja, du hast recht, da muss man was machen, ich werde mir den Flyer sehr gern durchlesen.“ Einer diskutierte länger mit uns: „Dieser Krieg muss aufhören, manche haben einfach zu viel Macht.“
Wir sind auf nächste Woche gespannt, wenn wir bei unserem nächsten Einsatz erfahren werden, wie der Flyer in der Lehrwerkstatt diskutiert wurde.