Flyer erschienen – Das erwartet euch im Mai in Gelsenkirchen

Dazu hat das Vorbereitung des Pfingstjugendtreffens 2026 einen Flyer herausgegeben. Er kann hier heruntergeladen werden.

Dazu schreibt das Team:

„Mach mit beim 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen zur Rebellion gegen Faschismus, Krieg, Umweltzerstörung und gegen die Ursachen im Kapitalismus! Drei Tage mit Zelten, Sport, Feiern, Musik, einer Zukunftsdemo, Workshops und Bildung.“



Außerdem wird es eine Veranstaltung zur sozialistischen Jugendbewegung geben!



Am Freitag, 22. Mai, beginnt das Internationale Pfingstjugendtreffen um 17 Uhr mit der Eröffnung und einem Auftaktkonzert.



Am Samstag findet zuerst die traditionelle Zukunftsdemo statt, dann stehen ein internationales Fußballturnier, der Songcontest „Dein Lied für Gaza“ und die Podiumsdiskussion „Nein zur Wehrpflicht“ auf dem Programm, bevor der zweite Tag mit einem Konzert und anschließender Musik vom DJ in den Abend übergeht.



Am Sonntag ist es Zeit für die beliebte Jugendbildungsveranstaltung mit Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD. Zudem steht einer der Klassiker, die „Spiele ohne Grenzen“, auf dem Programm. Obendrein wird es ein internationales Konzert und Musik vom DJ geben.



Das Internationale Pfingstjugendtreffen zeichnet sich durch internationale Solidarität, Leute aus aller Welt, durch den Austausch und die Infostände, durch vielfältige Workshops und Gesprächsrunden, und vieles mehr aus. MLPD und REBELL sind wie seit dem ersten Pfingsjugendtreffen aktive Träger. Sie stehen beim diesjährigen Pfingstjugendtreffen besonders für den Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung.



Leckeres Essen und Getränke gibt es gegen Wertmarken auf dem Platz.



Neugierig geworden? Hier gibt es den Flyer zum Herunterladen. Und hier alle Infos über das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen.

Hier geht es zu einer Liste mit Gemeinschaftsaufgaben, für die man sich gern melden kann, und zu allen bisher schon bekannten organisatorischen Dingen, wie dem Anmelden von Infoständen etc.