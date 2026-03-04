Erlangen

Protestkundgebung gegen US-/israelischen Krieg gegen Iran

Am 1. März folgten ca. 80 bis 100 Leute dem Aufruf der Partei Die Linke zu einer Protestkundgebung in Erlangen auf dem Hugenottenplatz. Es gab sieben Redebeiträge, darunter auch Jugendliche, die zum Schulstreik am 5. März gegen die Wehrpflicht aufriefen. Ein Fernsehteam war anwesend und im Bayerischen Fernsehen kam ein Bericht über diese Kundgebung.