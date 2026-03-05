Ägypten
Qena: Aluminiumarbeiter streiken für Festanstellung
In Ägypten hat Egyptalum, Ägyptens größter Aluminiumproduzent, mehr als 500 Zeitarbeitskräfte in seinem Werk in Nag Hammadi in der Provinz Qena entlassen. Am frühen Montagmorgen hatten Sicherheitskräfte die Sitzblockade bzw. den Streik aufgelöst. Die Arbeiter forder Festverträge und die Einhaltung des Mindestlohns. Mehr als 2.000 Zeitarbeiter hatten am Samstag einen unbefristeten Streik auf dem Firmengelände begonnen und forderten die Beendigung ihrer Verträge mit Zeitarbeitsfirmen und eine direkte Anstellung bei Egyptalum. Außerdem forderten sie Lohnerhöhungen auf das Niveau des nationalen Mindestlohns, da ihr derzeitiges Monatsgehalt zwischen 2.500 und 3.000 ägyptischen Pfund (50 bis 60 US-Dollar) liege.