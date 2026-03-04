Region Stuttgart – kein zweites Detroit!

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Autokonzerne oder Zulieferer, wie Bosch, Mahle, oder ZF in Baden-Württemberg den Abbau von Arbeitsplätzen ankündigen. Kommunen gehen die Steuereinnahmen massiv zurück. Bilder vom Niedergang des früheren Zentrums der US-Autoindustrie in Detroit werden wach: Fabrikruinen, heruntergekommene Häuser und Straßen, Armut. Soll das die Zukunft sein?



Bosch setzt Standort für Standort seine Arbeitsplatzvernichtung durch, sei es in, Bühl, Feuerbach, Schwäbisch Gmünd, Rheinfelden und im Januar in Reutlingen. Trotz einiger Zugeständnisse, die Bosch nur wegen der Proteste gemacht hat, fehlen die Arbeitsplätze für die Jugend und die Angst geht um. Geben wir uns zufrieden mit „Es hätte schlimmer kommen können“ oder mit „Zum Glück bin ich nicht betroffen“? Nein!



In ihrer kapitalistischen Jagd nach Höchstprofiten würden die Auto- und Zuliefererkonzerne verbrannte Erde hinterlassen. Die Regierung verteilt Milliarden Euro an die Konzerne; für Militarisierung und Kriegstauglichkeit ist genug Geld da. Und wenn Trump die Welt umkrempelt, dann sind wir herausgefordert, uns stärker zu organisieren. Wir lassen nicht zu, dass diese Region zu einem zweiten Detroit wird!



Die Unterordnung unter das Diktat der Konzerne führt in die Katastrophe. Wir zeigen Widerstand, besonders bei Bosch. Wir haben Erfahrung mit gewerkschaftlichen Kämpfen und Streiks; bei Bosch waren erst im November über 2000 in Waiblingen gegen die Werksschließung.



Wenn die Konzerne international produzieren, dann kann unser Widerstand nicht an Grenzen haltmachen. Machen wir gemeinsame Sache mit unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen und bauen eine Gegenkraft auf.

Wir schlagen offensive Forderungen vor:

Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!

Unbefristete Übernahme für Azubis und Leiharbeiter!

30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Stopp dem Ausbluten der Kommunen!

Wir stehen auf für unsere Zukunft!