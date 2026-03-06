Rom: Protestkundgebung vor US-Botschaft

Am Samstag demonstrierten in Londons Tech-Zentrum King's Cross, wo sich die britischen Hauptsitze von OpenAI, Meta und Google DeepMind befinden, mehrere Hundert Menschen und forderten einen Stopp der Anwendungen der "Künstlichen Intelligenz". Die Demonstranten wiesen auf die Gefahren in der Anwendung von AI hin: bezüglich der Arbeitsplätze, der Massenüberwachung und extremen Risiken im militärischen Einsatz. Nach einer Woche, in der die US-Regierung versucht hat, Anthropic zu zwingen, ihr die Nutzung ihres LLM Claude für „legale“ militärische Zwecke zu gestatten, scheinen solche Befürchtungen immer greifbarer zu werden. Anthropic blieb standhaft, aber OpenAI unterzeichnete stattdessen einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium. Deshalb gab es diese Woche auch einen Protest von OpenAI in San Francisco.