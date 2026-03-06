Italien
Rom: Protestkundgebung vor US-Botschaft
Am Dienstagnachmittag fand eine Protestkundgebung gegen die Bombardierung des Iran vor der US-Botschaft in Rom statt. Neben italienischen und palästinensischen Aktivisten beteiligten sich auch iranische Staatsbürger, die die Bombardierungen und die Unnachgiebigkeit Israels und der USA gegenüber ihrem Land anprangerten. Etwa zwei Stunden lang verurteilten mehrere Reden, die über Lautsprecher übertragen wurden, nicht nur die einseitige und völkerrechtswidrige Militäraggression der USA und Israels gegen den Iran, sondern auch die unterwürfige Haltung der italienischen Regierung gegenüber dieser jüngsten Eskalation hin zum Krieg.