"Widerstand jetzt! Für Solidarität und Menschenwürde - gegen Krieg und Faschismus!"

Für den 14. März 2026, 14 Uhr (Bahnhofsplatz), ruft das "Bündnis gegen Faschismus und Krieg Rüsselsheim" gemeinsam mit vielen Unterstützern, Organisationen, Parteien, Einzelpersonen zu einer Demonstration und Kundgebung auf. Im Zentrum steht der Widerstand gegen die Gefahr eines Weltkrieges, aber auch die sozialen Fragen sind – besonders vor der Kommunalwahl – ein wichtiges Thema.

Zur Vorbereitung findet ein gemeinsames Treffen am Montag, 9.3.2026, 18.30 Uhr im Cafe am Markt statt, zu dem jede/r herzlich eingeladen ist.

Anne Fröhlich für das Öffentlichkeits-Team des Bündnisses