Das Buch erzählt die Geschichte einer großen, aber letztlich unglücklichen Liebe im Nachkriegsdeutschland. Nach der Flucht aus Ostpreußen landet Greta mit ihrer Familie in Heidelberg.



Sie ist geprägt von ihrer Kindheit und Jugend und bringt eine glühende Führerbegeisterung mit. Kurz nach Kriegsende ist die völkisch-faschistische Weltanschauung überall präsent, vor allem in den hartherzigen, oft menschenverachtenden Amtsstuben.



Greta sieht zum ersten Mal in ihrem Leben schwarzhäutige Menschen bei den GIs der US-Army. Diese durften aufgrund der strengen Rassentrennung in den USA nicht mit weißen Frauen ausgehen, waren Soldaten zweiter Klasse, die nicht in höhere Positionen kamen, weil die US-Army auf jeden Fall verhindern wollte, schwarze Helden ehren zu müssen.



Im Nachkriegsdeutschland war das anders: Formal waren alle Menschen gleichgestellt; zum ersten Mal genossen schwarze GIs die Freiheit, mit weißen Frauen in deutschen Bars auszugehen. Als Greta und der schwarze Soldat Bob sich verlieben, kommt sowohl in der Familie als auch in der Nachbarschaft der alte Rassismus wieder hoch. Greta bekommt ein Kind von Bob – eine „Schande“.

Heiraten dürfen sie nicht, weil die US-Army das verbietet. Schließlich greift das Jugendamt mit seinen noch vom Faschismus geprägten alten Bürokraten ein, entzieht ihr das Sorgerecht und gibt das Kind gegen ihren Willen zur Adoption in die USA frei. Das war damals offensichtlich ein übliches Vorgehen, um die „Brown Babies“ loszuwerden.



Das Buch erzählt sehr berührend, wie der spätere Sohn von Greta diese ganze Geschichte, die er nicht kannte, aufrollt bis zu einem kleinen Happy End.



Das Buch ist eine sinnvolle und lesenswerte Lektüre; ich habe jedenfalls viel erfahren über den angeblich so demokratischen Weg raus aus dem Faschismus, was ich nicht wusste. Es setzt immer wieder Bezüge zur Flüchtlingsbewegung 2015 und plädiert für Menschlichkeit und Solidarität.

Abel: Stay away from Gretchen – Eine unmögliche Liebe

Taschenbuch 560 Seiten Preis: 13 Euro

ISBN 978-3-423-22014-9

