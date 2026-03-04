Internationale Automobilarbeiterkoordinierung

Internationale Automobilarbeiterkoordinierung

Stellantis-Infobrief ist online

Die Internationale Automobilarbeiterkoordination hat einen Infobrief für Stellantis auf ihrer Homepage online gestellt. Er dreht sich um den Internationalen Aktionstag Stellantis am 24. März: "Worum geht es und wie bereiten wir uns vor?"

 

Hier geht es zum Infobrief