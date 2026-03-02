Stoppt den Krieg von USA und Israel gegen den Iran!

Die USA und Israel führen einen Krieg gegen den Iran. Es ist ein Krieg, der ungerecht und unprovoziert ist. In Teheran und anderen Städten gab es sehr viele zivile Opfer, darunter Berichte über mehr als 100 getötete Schulkinder in Minab.

Das ist ein Krieg, den die USA gewählt haben. Trump verließ die Verhandlungen und nahm dann das Apartsheid-Regime Israel in den Dienst. Jetzt regnen Bomben und Raketen auf Schulen und Fernsehsender. ...

Dieses Jahr steht in einen Kontext. Der Niedergang des US-Imperialismus beschleunigt sich. Trump versucht, das sterbende US-Imperium zu bewahren, und die Kontrolle über den Mittleren Osten ist Teil dieses Projekts. Im vergangenen Jahr führten die USA und Israel einen gescheiterten 12-tägigen Krieg, der den Iran brechen sollte.

Jetzt sind sie wieder zurück für einen weiteren Versuch. Zusammen mit seinem Partner im Verbrechen, Benjamin Netanjahu, wird Trump weitere Niederlagen und Misserfolge erleben, wenn nicht früher, dann später. ….

Hier in den USA müssen die fortschrittlichen Kräfte und Revolutionäre alles dafür tun, um alle zu vereinen, die vereint sein können, um den Krieg gegen Iran zu beenden. …Tr

Trump spricht jetzt von einem Regimewechsel. Die Wahrheit ist, dass wir einen Regimewechsel brauchen – einen Regimewechsel in Washington D.C. ...