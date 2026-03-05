Trump ist kein Friedenstifter – sondern Kriegstreiber!

Meinungsumfragen geben an, dass die große Mehrheit der US-Bevölkerung den US-Angriff auf den Iran ablehnt. Tatsache ist auch, dass Trump seit der Regierungsübernahme im Januar 2025 Militärschläge in sieben (!) Ländern befohlen hat: Iran, Nigeria, Venezuela, Syrien, Somalia, Irak, Yemen. Er befeuerte unverhohlen die Angriffe Israels auf Gaza und den Krieg in der Ukraine.



Trumps Umfragewerte sind im Keller. Dazu kommen Preissteigerungen als Folge der Zollpolitik und sein Umgang mit den Epstein-Akten. Auch die MAGA-Front bröckelt. Marjorie Taylor Greene, früher eine der größten Trump-Unterstützerinnen, sagte neulich, die ganze Regierung sei „ein Haufen Lügner“. „Wir haben America First gewählt und NULL Kriege.“ Aber diese Kriege sind eben ein Kernbestandteil der faschistischen America-First-Politik.