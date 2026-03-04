Trumps Rede zum Militärschlag

Natürlich brechen sie damit offen das Völkerrecht. Das sollte aber nicht dazu verleiten, zu denken, dass das keine Sympathie finden würde. Denn Trump rechtfertigt die Angriffe mit einer geschickten Propaganda, die am berechtigten Hass gegen das faschistische Mullah-Regime ansetzt. „Wir setzen das Militär jetzt für das Gute ein ... Für unsere Kinder und ihre Kinder." Und er wendet sich an die Iranerinnen und Iraner: "Ich rufe alle iranischen Patrioten auf, diesen Moment zu nutzen, kühn zu sein, mutig zu sein, heldenhaft zu sein und euch euer Land zurückzuholen."



Viele Menschen sind nun hin- und hergerissen: Endlich sind verhasste Schlächter tot, die seit Jahrzehnten ihre religiös verbrämte faschistische Diktatur über das iranische Volk ausüben. Hilft der Krieg vielleicht? Schafft er einen Moment, in dem sich das iranische Volk befreien kann?



Klar ist: Die USA und Israel sind kein Partner für die Freiheit des iranischen Volkes! Trump sagt richtig, dass der jetzt getötete oberste religiöse Führer des Iran, Ali Chamenei, für den Tod unzähliger Iraner verantwortlich ist. Aber sind nicht die USA und Israel zeitgleich für den Tod von mindestens 100.000 Palästinensern in Gaza verantwortlich?



Hungern sie dort nicht Millionen aus? Und waren es nicht die USA und Großbritanien, die 1953 den gewählten iranischen Premierminister Mohammad Mossadegh weggeputscht haben? Es folgte eine brutale Diktatur unter dem Schah Mohammad Reza Pahlavi. Freiheit mit Trump und Netanjahu zu erhoffen, dann kann man sich auch mit Benzin übergießen, um sich vor den Flammen zu schützen.

In der gleichen Rede propagiert Trump auch, dass sich der Heldentod lohnt, wenn er der imperialistischen Weltmacht USA dient. "Amerika ist nun wieder die reichste und bei weitem mächtigste Nation der Welt. Doch der einzige Grund, warum wir die Lebensqualität … genießen, ist, dass wir Dinge getan haben, zu denen andere nicht fähig sind. Und das verdanken wir Kriegern, die bereit sind, ihr Leben zu geben." Für den Reichtum der Kapitalisten zu sterben, das ist doch wirklich eine tolle Perspektive für die Jugend! Trump sagt: „Wir können nicht zulassen, dass eine Nation … Waffen besitzt, mit denen sie die Welt ihrem bösen Willen unterwerfen könnte". Gleichzeitig arbeitet er rücksichtslos selbst daran, mit aller Waffengewalt der Welt seinen faschistischen Stempel aufzudrücken.

Mit dem Angriff auf den Iran geht es den USA vornehmlich darum, ihren Hauptkonkurrenten China zu schwächen, der eng mit dem Iran verbunden ist. Das iranische Volk muss seinen eigenen Kurs bewahren und hat die komplizierte Aufgabe, gegen das Mullah-Regime und jede imperialistische Einmischung zu kämpfen. Verbündete dafür sind nicht andere Imperialisten, sondern die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und der Völker der Welt.