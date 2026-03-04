USA und Israel entfachen einen Flächenbrand im Mittleren Osten! Tragt weltweit den Protest auf die Straße und in die Betriebe!

Das Konsultativkomitee der Internationalen Antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung (United Front) verurteilt scharf die erneute imperialistische Aggression der USA und des zionistisch-faschistischen Staates Israel. Diese Angriffe sind ein gefährlicher Schritt in der imperialistischen Kriegstreiberei hin zu einem Welt- und Atomkrieg.

Auf dem Rücken der Arbeiterklasse und der breiten Massen geht es nur um zwischenimperialistische Konkurrenz - um Macht, Einfluss, Rohstoffe. Der oberste iranische Führer und religiöses Oberhaupt Chamenei ist getötet worden. Imperialistische Kriege, Faschismus und faschistische Methoden wie Entführung und Hinrichtungen von Staatschefs anderer Länder sollen zum Normalfall werden. Nicht mit uns! Reaktionäre Führer müssen von den Völkern selbst besiegt und ihre Zukunft revolutionär erkämpft werden.

Schließen wir deshalb die antiimperialistischen Kräfte noch enger zusammen. Denn kein Krieg kann auf Dauer geführt werden, wenn die Arbeiter und die Massen der Welt dagegen aufstehen. Bei den Angriffen sind bereits Hunderte ermordet und Tausende verletzt worden. Der faschistische US-Präsident Trump strebt mit den Angriffen die Einleitung eines Regimewechsels im Iran an. Demonstranten in über 70 US-Städten kontern treffend: "Regime Change in USA!"

Demagogisch rief Israels faschistischer Ministerpräsident Netanjahu das iranische Volk auf, die iranische Regierung zu stürzen – während er mit menschenverachtender Brutalität das palästinensische Volk in Gaza weiter mit einem Genozid überzieht. 500 Menschen wurden seit dem „Waffenstillstand“ ermordet und der Grenzübergang nach Rafah wieder geschlossen – der einzige Zugang für minimale Hilfen.

Die United Front ruft weltweit zu Massenprotesten gegen die Aggression Israels und der USA auf – ebenso wie gegen alle Imperialisten. Sie hat von Beginn an den iranischen Massen, den Arbeiterinnen und Arbeitern und besonders der Jugend und den Frauen im Iran, die gegen das reaktionäre Mullah-Regime kämpfen, ihre Solidarität erklärt. Das iranische Volk kann nur selbst seine Zukunft erkämpfen – gegen jede imperialistische Einmischung! Internationale Solidarität mit dem iranischen Volk! Die Losung heißt: Weder Mullahs noch Schah und erst recht nicht Trump und Netanjahu – für einen befreiten und demokratischen Iran in Freundschaft mit den Arbeitern und Völkern der Welt. Von Palästina über Rojava bis zu den Arbeitermassen in den imperialistischen Ländern.

Das Konsultativkomitee ruft die Mitglieder der Einheitsfront zu sich steigernden Protesten auf – ein Höhepunkt könnte Newroz/Nouruz am 21. März sein. Beteiligt Euch am Webinar der United Front am 26. April: Heraus zum 1. Mai – gegen die Kriegsbrandstifter USA, Israel und alle Imperialisten! Internationale Solidarität mit den iranischen Arbeitern und den breiten Massen! Bauen wir die Internationale Antiimperialistische Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung auf! Macht Newroz/Nouruz am 21. März ebenso wie den 1. Mai zu Kampftagen der internationalen Solidarität!

Hier der Aufruf im pdf-Format