Aus aktuellem Anlass
Video Internationalismus-Live-Veranstaltung 2022 über die revolutionäre Gärung im Iran
Rote Fahne News-Tipp: Am 24. Oktober 2022 fand im Kulturbunker in Köln-Mülheim die die Internationalismus-Live-Veranstaltung der MLPD „Revolutionäre Gärung im Iran – Die Arbeiterklasse ist das Herz des Volksaufstands gegen das faschistische Mullah-Regime“ statt. In diesem Video zeigen wir die Eingangsreferate von Nosrat Taymoorzadeh von der Kommunistischen Partei Iran und von Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD. Beide gehen auf die Hintergründe der Entwicklung des Iran ein.