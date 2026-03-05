Unter dem Motto "Vorsicht Falle – Augen auf bei der Betriebsratswahl" informierten am 3. und 4. März Aktivisten der Internationalen Automobilarbeiterkoordination sowie Genossinnen und Genossen der MLPD-Betriebsgruppe über die faschistische Tarnliste.



Am ersten Tag wurde ein Handzettel verteilt, der neben der Information über Liste 1 auch Werbung für die Broschüre "Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen und wie wir das verhindern" machte. Die Broschüre behandelt das Thema anhand der faschistischen Betriebsgruppe "Zentrum Automobil" bei Mercedes-Benz Untertürkheim.



Die Wesensgleichheit ergibt sich schon anhand der personellen Überschneidungen. So ist der Listenführer der IBF gleichzeitig im Vorstand des Vereins „Zentrum“ aktiv. Über ihn heißt es im Handzettel: "An der Spitze steht Frank Neufert aus Zwickau. Die AfD, für die er im Kreistag saß, war ihm offenbar zu soft, und zuletzt kandidierte er auf der Liste der offenen Faschisten von den sogenannten 'Freien Sachsen'".



Auf einem seiner Wahlplakate wirbt Neufert mit der Losung "Einfach ehrlich wählen". Klar, weil Neufert ja so auf Ehrlichkeit steht, kandidiert er auch nicht offen als "Zentrum", sondern betreibt den Etikettenschwindel mit der IBF. Auch die Leipziger Volkszeitung hat bereits warnend über das "Zentrum" berichtet, allerdings ohne Ross und Reiter zu nennen, was die Wahl bei BMW in Leipzig angeht. Auch bei Porsche Leipzig kandidiert "Zentrum", getarnt als IBF.

„Die Kolleginnen und Kollegen waren auf jeden Fall mehrheitlich dankbar für diese Information. Knapp 25 wollen sich weiter mit der Broschüre über die Methoden der modernen Faschisten informieren“, berichtet Jörg Weidemann, der Landesvorsitzende der MLPD in Sachsen, der sich an der Aktion auch selbst beteiligt hatte.