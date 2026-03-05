Wachsende Kriegsmüdigkeit führt zu deutlichem Rückgang der Zustimmungswerte der Netanjahu-Regierung

Kaum ein Wort zu den damit massiv verbundenen Einschränkungen, dass die Menschen auf dem Arbeitsweg kaum Schutzmöglichkeiten haben, den unmenschlichen Folgen v. a. in Krankenhäusern und Altenheimen oder traumatischen Belastungen für die Kinder. In den deutschen Medien sickert immer wieder vereinzelt durch, dass vor allem unter den Menschen an der israelisch-libanesischen Grenze die Ablehnung des Krieges wächst. Im ZDF berichtete am 4. März eine Anwohnerin, dass sie ebenso wie die Menschen in den libanesischen Städten auf der anderen Seite der Grenze, einfach in Frieden miteinander leben wollen. Von ihnen gehe der Konflikt nicht aus. Trotzdem sprach sich laut dem Nachrichtenportal „Zman Yisrael“ am 20. Februar noch eine knappe Mehrheit von 59 Prozent¹, darunter 74 Prozent Anhänger der Netanjahu-Regierung, für eine Beteiligung Israels an einem Angriff der USA auf den Iran aus. 29 Prozent lehnten das entschieden ab.



Bereits im Dezember 2025 hatte eine Umfrage² zu den am 27. Oktober anstehenden Parlamentswahlen in Israel ergeben, dass u. a. durch eine wachsende Ablehnung des anhaltenden Völkermords der faschistischen Netanjahu-Regierung, aber auch durch drastisch gestiegene Lebenshaltungskosten deren Zustimmungswerte zurückgegangen sind und die Koalition mit 52 von 120 Sitzen keine Mehrheit mehr im Parlament hätte. Die faschistische Mafdal-Partei von Finanzminister Smotrich würde den erneuten Einzug in die Knesset sogar ganz verpassen, während arabische Parteien und das linke Wahlbündnis Hadash leichte Gewinne erzielen würden.

Zu dem faschistischen Überfall auf den Iran erklären das Wahlbündnis Hadash und die Kommunistische Partei Israels (CPI)³:

„Die Kommunistische Partei Israels und die Demokratische Front für Frieden und Gleichheit (Aljabha / Hadash) verurteilen den von Israel in den frühen Morgenstunden des Samstagsmorgens, den 28. Februar, gegen den Iran gestarteten Aggressionskrieg und bekräftigen, dass dieser Angriff eine gemeinsame israelisch-amerikanische Aggression ist, und warnen davor, dass er einen groß angelegten regionalen oder globalen Krieg auslösen könnte. (…) Israel (ist) nicht nur ein Instrument des globalen amerikanischen Imperialismus, sondern auch ein Partner in ihm und in seinen Bemühungen, die amerikanische imperialistische Hegemonie über die Welt und ihre natürlichen und wirtschaftlichen Ressourcen durchzusetzen. (…) CPI und Aljabha / Hadash weisen auch auf die Gefahr des Beinahe-Konsenses unter der Regierung und der wichtigsten israelischen Oppositionsparteien in Bezug auf den Krieg der Aggression gegen den Iran hin und warnen davor, (...) diese(n) Angriff auszunutzen, um Massaker und Verbrechen der ethnischen Säuberung im Gazastreifen und im Westjordanland zu intensivieren und den faschistischen Ansturm und den Aufstieg des Rassismus in Israel auszuweiten.



Wir rufen auch alle wahren Friedensbewegungen innerhalb der israelischen Gesellschaft auf, ihre Stimme gegen die israelisch-amerikanische Aggression zu erheben und die Entfernung von US-Streitkräften und aller Atomwaffen aus dem Nahen Osten zu fordern.“