Weltkriegsgefahr und Befreiung der Frau – jetzt erst recht heraus zum 8. März!

Der Beginn des „Irankriegs“ letzten Samstag bewegt und fordert massenhaft Frauen heraus: Was ist, wenn ein Weltkrieg entsteht? Sollen wir dann streiken? Kann man mit Demos und Protesten Einfluss auf die Politik nehmen? Ja! Zum Beispiel haben die Menschen in Minneapolis Trump abgerungen, dass er die faschistischen ICE-Truppen erstmal großteils zurückzieht: mit einem politischen Generalstreik, Massenprotesten, Selbstorganisation der Menschen und aktivem Widerstand. Der Erste Weltkrieg wurde durch Revolutionen beendet.



Auf unseren Schildern für die Demo am 8. März landen Forderungen für mehr Bildung statt Aufrüstung, Verteidigung der Teilzeit, gegen Altersarmut von Frauen, Kampf für den Frieden und gegen Faschisten.



Die Teilnahme von Hunderten und Tausenden Frauen am Internationalen Frauentag stärkt die weltweite Frauenbewegung, aber auch jede Einzelne.Wir werden Spenden für das Krankenhaus und seine gynäkologische Station in Gaza sammeln, und mit MLPD-Trupps für die Perspektive des Sozialismus werben. Mit einem offenen Mikrofon stärken wir Optimismus und Kampfmoral, wozu auch entsprechende Lieder beitragen sollen.



Bei der Werbung für das Buch „Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau – eine Streitschrift“ (Revolutionärer Weg 27/28) von Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel werden wir die Errungenschaften der Befreiung der Frau in ehemals sozialistischen Ländern vorstellen und sicherlich auch darüber diskutieren: Fortschrittskampf ist Befreiungskampf aller Unterdrückten gegen Imperialismus – nicht Geschlechterkampf.