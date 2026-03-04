Schulstreik gegen Wehrpflicht
Wichtig: Unsere Literatur verbreiten!
Bestellt und verbreitet insbesondere folgende Titel für mehr Klarheit und Perspektive:
- das Flugblatt des REBELL zum Schulstreiktag unter dem Titel „Nein! zu dieser Wehrpflicht!" - herunterzuladen von der Homepage des REBELL
- das neue Rebell-Magazin 1/2026 mit dem aktuellen Titel „Wir ziehen nicht in eure Kriege!" und verschiedenen Artikeln zum Thema
- die jugendgemäßen Broschüren „Ich habe Durchblick“ - insbesondere die Nummer 8 mit dem Titel „Warum brauchen wir eine sozialistische Jugendbewegung?"
- das grundlegende Buch von Willi Dickhut: „Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution“ - darin auch eine wichtige Auseinandersetzung mit dem Pazifismus
- organisierende Flyer zu den Gaza-AGs und zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen
- zur Strategie und Taktik des Befreiungskampfs das Buch „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution" – ganz neu auch erhältlich in farsi
- zur Strategie und Taktik des antimilitaristischen Kampfs die Dokumentation „Zimmerwaldkonferenz 2.0 - die internationale Friedenskonferenz gegen Faschismus und Krieg 2025. "