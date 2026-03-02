Kroatien
Zagreb: Tausende gegen Geflügelmassenproduktion
Mehrere Tausend Menschen protestierten am 21. Februar in Zagreb gegen ein Mega-Geflügelzuchtprojekt samt Schlachthäusern in der kroatischen Region Sisak-Moslavina und warnten davor, dass es für die lokalen Gemeinden massive gesundheitliche und ökologische Schäden mit sich bringen würde. Das Projekt sieht fast 20 Industriestandorte in Gebieten vor, die an Naturparks und von Deindustrialisierung betroffene Regionen angrenzen. Seit Monaten kämpft eine Koalition aus lokalen Initiativen und Klimagerechtigkeitsgruppen gegen das Vorhaben, während die nationalen Behörden Forderungen nach Maßnahmen gegen das Projekt bisher ignoriert haben.