Zieht eure blutigen Hände aus dem Iran und dem Nahen Osten zurück!

Die todbringenden Geschütze der imperialistischen Kriegsmaschinerie sind erneut auf den Iran gerichtet. Der US-Imperialismus und das genozidale zionistische Israel, die seit Monaten einen Angriff auf den Iran vorbereiten, erfinden fadenscheinige Gründe für den von ihnen begonnenen Krieg. Sie behaupten, der Iran entwickle Atomwaffen, die eine Bedrohung für die Region und die Welt darstellten. Aus diesem Grund sagen sie, dass das Atomprogramm des Iran gestoppt werden muss. Außerdem behaupten sie, dass die Langstreckenraketen des Iran eine Bedrohung für die USA und ihre Verbündeten darstellen. Unter Berufung auf Menschenrechtsverletzungen im Land fordern sie einen Regimewechsel. Sie wiederholen die Lüge, dass sie das iranische Volk befreien werden. Begleitet von diesen Lügen wird der Iran bombardiert.



Dabei sind die größte Bedrohung für die Völker des Nahen Ostens und der Welt die imperialistischen Mächte, allen voran die USA. Es ist der genozidale zionistische Staat Israel, der wie ein Dolch im Herzen der Völker des Nahen Ostens steckt. In ihren Händen liegen nukleare und chemische Waffen, die die Menschheit mehrfach vernichten könnten. Sie sind es auch, die die Welt in ein nukleares Waffenarsenal verwandelt haben. Sie sind es auch, die überall auf der Welt demokratische Rechte und Freiheiten unterdrücken. Hinter den tyrannischen und faschistischen Regimes stehen die Imperialisten, allen voran die USA. Sie selbst sind Vertreter von Tyrannei und Grausamkeit. Ihre historischen und aktuellen Verbrechen sind der Beweis dafür.



Der US-Imperialismus und sein Handlanger Israel im Nahen Osten vergießen seit Jahrzehnten das Blut der Völker dieser Region. Der gegen den Iran begonnene Krieg ist ein neues Beispiel dafür. Der gegen den Iran begonnene Krieg birgt das Potenzial, die Völker des Nahen Ostens in einen regionalen Krieg zu stürzen. Denn mit dem Iran sind alle Völker des Nahen Ostens gemeint. Darüber hinaus nutzen die USA und Israel den Kampf der iranischen Arbeiter für ihre Rechte und Freiheiten gegen das Mullah-Regime für ihre eigenen blutigen und schmutzigen Zwecke. Sie bombardieren das iranische Volk und wiederholen dann ständig die Lüge, dass sie „das iranische Volk vom tyrannischen Mullah-Regime befreien“. Diese widerwärtige Lüge ist eine Verhöhnung der Völker der Welt.

Denn die Geschichte und die aktuellen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Imperialisten nicht kämpfen, um die Völker zu befreien, sondern um sie zu unterwerfen. Die imperialistisch-kapitalistischen Staaten, allen voran die USA, streben nicht nach Freiheit, sondern nach Herrschaft. Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien sind dafür eindeutige Beispiele. Was die Aussage „Befreiung der Völker“ bedeutet, wird in den Ländern, die in Trümmern liegen, von blutigen Kämpfen heimgesucht werden und in einem Strudel der Instabilität versinken, nur allzu deutlich. Die wahre Freiheit der Völker wird im Kampf gegen den Imperialismus und seine Kollaborateure errungen

Der Kampf der iranischen Arbeiterklasse, der Werktätigen, der unterdrückten Nationen und der Frauen gegen Unterdrückung, das reaktionäre Mullah-Regime, Ausbeutung, Arbeitslosigkeit und Armut ist legitim und gerechtfertigt. Aber die Imperialisten wollen ihn für ihre blutigen Interessen missbrauchen und ihn beschmutzen. Die Leiden der iranischen Arbeiter interessieren die Imperialisten nicht. Um ihre Interessen im Nahen Osten zu schützen, lassen sie Bomben auf das iranische Volk regnen. Die reaktionäre Opposition, die unter der Führung und Anleitung des US-Imperialismus steht, wie der Sohn des Schahs, verteidigt dies. Seit Monaten rufen sie zu imperialistischen Angriffen auf, und jetzt feiern sie die Bombenangriffe auf den Iran. Diese Kräfte, deren Ziel es ist, im Iran ein proamerikanisches Regime zu errichten, sind die schändlichen Handlanger des US-Imperialismus und des israelischen Zionismus.

Der imperialistische Angriff auf den Iran führt zur Zerstörung aller Völker der Region, vor allem der Arbeiterklasse und der Werktätigen. Dieser Krieg bedeutet mehr Leid, Armut und Tod. Der einzige Weg, dies zu verhindern, ist, dass die Arbeiterklasse und die Werktätigen ihren Kampf gegen imperialistische Aggression und Krieg verstärken. Die Pläne der imperialistischen Barbaren und ihrer Komplizen können nur durch den gemeinsamen Widerstand der Arbeiter und Werktätigen durchkreuzt werden.

BİR-KAR verurteilt den imperialistischen Krieg gegen den Iran und ruft alle Arbeiter und Werktätigen dazu auf, den Kampf gegen den Imperialismus zu verstärken.

Nieder mit dem imperialistischen Krieg!

Es lebe die Einheit der Arbeiter und Brüderlichkeit der Völker!

Arbeiter und unterdrückte Völker aller Länder, vereinigt euch!