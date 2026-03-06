Zum 155. Geburtstag von Rosa Luxemburg

Am 15. Januar 1919 wurde diese große Revolutionärin in Berlin bestialisch ermordet, um eine sozialistische Revolution zu verhindern.

Die Sendung "Zeitzeichen" des WDR hat ihr heute ein würdiges Zeichen gesetzt





Treffend zum "Schulstreik gegen Wehrpflicht" am 5. März wird darin geschildert, wie sie 1914, noch vor Beginn des Weltkriegs, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, weil sie vehement gegen den drohenden Krieg und die Einbeziehung junger Männer in das Militär eintrat.



Ihre Rolle als maßgebliche Mitbegründerin der Roten Fahne und der KPD wurde nicht genannt. Wer mehr über sie wissen will, kann sich auf der Homepage der MLPD informieren.