5. März
Zum 155. Geburtstag von Rosa Luxemburg
Vor 155 Jahren, am 5. März 1871, wurde Rosa Luxemburg in Zamość, Polen – damals im russischen Kaiserreich – geboren.
Am 15. Januar 1919 wurde diese große Revolutionärin in Berlin bestialisch ermordet, um eine sozialistische Revolution zu verhindern.
Die Sendung "Zeitzeichen" des WDR hat ihr heute ein würdiges Zeichen gesetzt
Treffend zum "Schulstreik gegen Wehrpflicht" am 5. März wird darin geschildert, wie sie 1914, noch vor Beginn des Weltkriegs, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, weil sie vehement gegen den drohenden Krieg und die Einbeziehung junger Männer in das Militär eintrat.
Ihre Rolle als maßgebliche Mitbegründerin der Roten Fahne und der KPD wurde nicht genannt. Wer mehr über sie wissen will, kann sich auf der Homepage der MLPD informieren.