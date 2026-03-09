10.500 Menschen auf Demo zum 8. März

Der Rollback bei den Rechten von Frauen war für viele ein Motiv zur Teilnahme. Patriarchat bzw. patriarchale Strukturen überwinden – das geht nicht im Rahmen des Kapitalismus.



Dieser These stimmten die meisten Teilnehmenden zu. Und viele nahmen deshalb die Einladung zur Sozialismusveranstaltung mit Lisa Gärtner mit. Eine starke Frau mit einem starken Thema im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Menschen jeden Geschlechts, auch Tausende Männer waren dabei. Eine ausgesprochen junge Bewegung, die durch Leipzig zog.



Viele sprechen vom Patriarchat. Aber, was ist es eigentlich genau, wo kommt es her, wie funktionieren patriarchale Strukturen und vor allem: Wie können sie überwunden werden? Welche Erfahrungen wurden damit bisher in sozialistischen Gesellschaften gemacht? Mit diesen Fragen boten wir – erfolgreich - "Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau" an. Das Standardwerk der MLPD zum Thema.