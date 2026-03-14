22 Studentenorganisationen Südasiens stellen sich gegen den Militärangriff auf den Iran

Die gemeinsame Erklärung ist auf der Webseite https://moolbato.com/2026/03/70542/ veröffentlicht.

Wir stehen heute als Kollektiv gegen die jüngste militärische Eskalation der Vereinigten Staaten und Israels gegen die souveräne Nation Iran. Sie hat ein solches Maß an Verderbtheit erreicht, dass das demokratische Volk weltweit nicht länger schweigen kann. Der Anschlag auf die Shajareh Tayyebeh-Mädchenschule in Minab, bei dem über 143 unschuldige Kinder ums Leben kamen, ist kein "Kollateralschaden". Es ist ein Kriegsverbrechen. Die Ermordung von Ayatollah Ali Khamenei, dem Obersten Führer Irans, in einem gezielten Angriff auf sein Büro stellt eine dreiste Verletzung des Völkerrechts und der nationalen Souveränität dar.

Jahrelang haben wir die systematische Erosion des palästinensischen Lebens beobachtet, und nun wird dieselbe Maschinerie auf den Iran gerichtet. Es ist das brutale Gesicht imperialistischer Aggression, das darauf abzielt, durch Blut und Feuer die absolute Kontrolle über den Nahen Osten zu ergreifen. Die Vereinigten Staaten haben erklärt, dass eine Aggression gegen praktisch jedes Land jederzeit stattfinden kann. Venezuela ist ein klares Beispiel dafür. Das iranische Volk kämpfte gegen die autoritäre Herrschaft von Khameini. Frauen protestierten für die Freiheit. In jeder Situation sollte das Volk eines Landes das Recht haben, über seine innere Politik zu entscheiden. Kein souveränes Land kann im Namen der Befreiung seines Volkes überfallen werden.

Unterdrückung durch einen inländischen Tyrannen kann nicht durch ausländische Intervention gelöst werden. Wir verurteilen Donald Trumps Erklärung, das Land zu 'befreien', und nennen es stattdessen den imperialistischen Akt, der es ist. Dies ist ein entscheidender Moment für alle, die an Demokratie, Frieden und Menschenwürde auf der ganzen Welt glauben. Menschen, die für Demokratie kämpfen, müssen aufwachen! Wir rufen Studierende, Jugendliche und fortschrittliche Kräfte weltweit dazu auf, sich gegen die US-israelische Aggression zu stellen und in Solidarität mit dem iranischen Volk zu stehen. Nieder mit dem Imperialismus! Es lebe der Sozialismus!

Hier die unterzeichnenden Organisationen

Bangladesh

BCF - Bangladesh Studentenverband

BSU – Bangladeschische Studierendenvertretung

DSC – Demokratischer Studierendenrat

RSU – Revolutionäre Studenteneinheit

RS-YM – Revolutionäre Studenten – Jugendbewegung

SSF – Sozialistische Studentenfront (2)

Indien

AIDSO – All India Democratic Students' Organisation

AISA – All India Students' Association

AISB – All India Students' Bloc

AISF – All India Students' Federation

PSU – Progressive Studierendenvertretung

Nepal

ANNISU(R) – All Nepal National Independent Students' Union

ANNFSU (S) – All Nepal National Free Student Union

ANSU - All Nepal Student Union

ANSU(S) – All Nepal Students' Union

SSSUN – Wissenschaftlich-Sozialistische Studentenvertretung, Nepal

Pakistan

DSF – Demokratischer Studierendenverband

NSF – Nationale Studierendenföderation

Sri Lanka

IUBF – Interuniversitäre Bhikku-Föderation

IUSF – Interuniversitärer Studierendenverband

RSU – Revolutionäre Studentenunion

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Der Jugendverband der MLPD, der REBELL, unterstützt diesen Aufruf ebenfalls!