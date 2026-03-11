VW

50.000 Arbeitsplätze auf Blums Abschussliste

Der VW-Vorstand kündigte aktuell noch schärfere Angriffe auf die Belegschaften an. Jetzt ist schon von 50.000 Arbeitsplätzem die Rede, die vernichtet werden sollen. Rote Fahne News wird ausführlicher berichten.