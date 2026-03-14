75. Geburtstag des BKA in Wiesbaden

Als Geschenk für das BKA liefert Peter Thiel auf Bestellung der Bundesregierung die Überwachungssoftware Palantir, benannt nach "Herr der Ringe", mit Gesichtserkennung, biometrischem Reailtime-Abgleich, KI-Identifikation, inkl. sexueller Orientierung, politischer Überzeugung, religiöser Zugehörigkeit usw.- alles per Gesichtserkennung und Dauerdatenzugang durch USA und Israel.

Schwierig, weiß nicht, fühl mich so gar nicht vom Staat und vom BKA in Sicherheit vor angeblichen Feinden, sondern vielmehr als der Feind von Staat und BKA, und somit auch umgekehrt. Ich gratuliere jedenfalls so einer Institution der Staatsgewalt, als staatlicher deutscher Arm von USA, Big Tech Oligarchie und Mossad sicher nicht! Das Ende jeglicher Demokratiereste, durch Instrumente der Weltmachtergreifung moderner faschistischer, imperialistischer Oligarchen und Diktatoren, "des internationalen Großkapitals - dem wahren Feind der gesamten Menschheit!"- (Zitat Francesca Albrese, UN-Sonderberichterstatterin für Palästina zum international organisierten Völkermord und Zerstörung der palästinensischen Zivilbevölkerung)!

Unbedingt anschauen! Mein Tipp aus der ARD Mediathek - Die gefährlichsten Firmen der Welt