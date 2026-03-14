18 Uhr im Che
+++ Achtung, heute: Einfache Techniken zur Selbstverteidigung kennenlernen ++++
Du möchtest lernen, dich sicherer zu fühlen und einfache Techniken zur Selbstverteidigung kennenlernen? Dann komm zu unserem Einsteigertraining mit Kampfsport International! Lerne grundlegende Schlag- und Abwehrtechniken! Trainiere in entspannter Atmosphäre! Keine Vorkenntnisse nötig. 📅 Samstag – 18:00 Uhr📍 Jugendzentrum Che An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen-Horst. Alle Interessierten sind herzlich willkommen – einfach vorbeikommen und mitmachen!