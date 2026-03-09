AfD Thüringen hetzt gegen ausländische Zalando-Kollegen

Zalando will das Werk im September nun schließen und alle Kollegen auf die Straße setzen.

Letzte Woche fand dazu eine Sondersitzung im Thüringer Landtag statt. Eine Antwort auf die Schließung hatte keiner der Redner. Den Vogel schoss allerdings die faschistische AfD ab. Jörg Prophet hat nichts Besseres zu tun, als gegen den vermeintlichen "Multikulti im Betrieb" zu wettern. Die "Anwerbung geringqualifizierter Ausländer" hätte sich als "völliger Irrweg" erwiesen.

Jahrelang durften die Kollegen den Buckel für Zalando hinhalten, die Millionenprofite mehren und nun sollen sie an ihrer Lage selbst schuld seien, weil sie aus dem Ausland kommen? Zur Erinnerung: Zalando schließt nicht wegen des hohen Ausländeranteils, sondern weil der Standort in Erfurt keinen Maximalprofit mehr abwirft ("normalen" Profit hingehen ohne Ende) und Zalando sein Kapital an anderen Standorten schneller vermehren kann. Daran hat die AfD grundsätzlich natürlich keine Kritik. Und um von dieser Tatsache abzulenken, zieht sie ihre Böse-Ausländer-Karte raus.

Ein "völliger Irrweg" ist nicht, dass Arbeiter weltweit migrieren, um zu überleben bzw. im Kapitalismus ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist seit hunderten Jahren so und hat zum Austausch der Erfahrungen der Menschheit beigetragen. Ein "völliger Irrweg" ist es allerdings, wenn die AfD die Arbeiter aus anderen Ländern gegen diejenigen spaltet, deren vorfahren schon etwas länger hier leben. Arbeiter ist Arbeiter, Arbeiterin ist Arbeiterin! Egal, woher er/sie kommt.

Um die Arbeitsplätze zu erhalten, müssen sich die Kollegen zusammenschließen und den Kampf um jeden Arbeitsplatz aufnehmen - auf Kosten der Profite. Solche Ratschläge hat die AfD als Feinde der Arbeiterklasse natürlich nicht parat.