Dokumentiert aus der Peking Rundschau
Artikel zum Kampf gegen den Revisionismus
Die Redaktion des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, hat einen Artikel aus der Peking Rundschau auf ihrer Homepage online gestellt. Bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologen stellen die Große Proletarische Kulturrevolution von 1966 bis 1976 in China als "Terror" und "Anarchie" mit "Millionen Opfern" dar. Originaldokumente aus der Peking Rundschau zeigen ein anderes Bild. Im ganzen Land wurde unter Führung von Mao Zedong ein beispielloser Kampf zur Festigung und Höherentwicklung des sozialistischen Bewusstseins der Massen geführt, um die vordringenden Einflüsse der bürgerlichen Ideologie und ihrer Vertreter in der Parteiführung wie Deng Xiaoping zurückzudrängen – mit großen Erfolgen im sozialistischen Aufbau.