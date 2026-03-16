Krieg im Mittleren Osten als Vorwand
Australien lockert Umweltgrenzwerte für Benzin
Mit dem Vorwand, mehr Treibstoff zur Verfügung zu stellen und damit steigende Preise zu drücken, senkt die australische Regierung festgelegte Umweltschutz-Grenzwerte für Benzin. Der australische Energieminister teilte mit, dass für die kommenden 60 Tage höhere Schwefelwerte zulässig sind. Dadurch könnten monatlich rund 100 Millionen Liter Benzin, die sonst für den Export bestimmt wären, dem heimischen Markt zugeführt werden. Der Energiekonzern Ampol Australia hat dann auch sofort zugesagt, diese zusätzlichen Mengen vorrangig zu liefern.