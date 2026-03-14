Krieg im Mittleren Osten
Krieg befeuert globale Umweltkatastrophe
Nach der Bombardierung verschiedener ölverarbeitender Fabriken, Raffinerien und Öllager hat sich seit mehreren Tagen der Himmel in Teilen Teherans durch aufsteigenden Rauch verdunkelt. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim warnte vor gesundheitlichen Schäden durch Schwefel- und Stickoxide in der Atmosphäre, die in Verbindung mit Regen gefährlich werden könnten. In dem Fall sollten Einwohner nach Möglichkeit das Haus nicht verlassen. Diese gezielten Bombardierungen auf Ölanlagen befeuern die globale Umweltkatastrophe enorm und macht deutlich, wie eng der Kampf gegen imperialistische Kriege und akute Weltkriegsgefahr mit dem Kampf gegen die bewusst vom Imperialismus betriebene Umweltzerstörung zusammenhängen.