US-Krieg gegen den Iran
Bereits zweistelliger Milliardenbetrag verbombt
Die erste Kriegswoche verschlang laut mehreren Medien alleine für die USA bereits 11,3 Milliarden US-Dollar (knapp 9,8 Milliarden Euro). Die zugrunde liegende Berechnung der US-Regierung umfasst noch nicht mal die gesamten Kosten des bisherigen Kriegsverlaufs. UN-Nothilfechef Tom Fletcher kritisiert, dass das Leben von Millionen Not leidenden Menschen mit diesen Geldsummen gerettet werden könnte und führt zum Rüstungswettlauf weiter aus: "Neue Technologien, große Summen an Geld und der Drang zum Töten bildeten eine gefährliche Allianz." Der faschistische US-Präsident Donald Trump hat bereits angedeutet, beim Kongress zusätzliche Mittel für den Krieg beantragen zu wollen. Insbesondere, weil auch mit einem noch intensiveren und längeren Verlauf des Krieges gerechnet wird.