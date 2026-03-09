Deutschland ist viertgrößter Waffenexporteur

Aufrüsten ist da ja quasi Selbstverteidigung, fast schon ein antimperialistischer Akt?! Das Stockholmer Friedensinstitut SIPRI sagt dagegen aktuell, dass Deutschland zum viertgrößten Waffenexporteur der Welt aufgestiegen ist und China auf Platz fünf verwiesen hat. Vergleicht man die Industrieproduktion, liegt Deutschland auf Platz vier aller Länder der Welt. Vergleicht man das Bruttoinlandsprodukt, sogar auf Platz drei.

Felix Hoffmann wurde bei der Vierschanzentournee Dritter. Niemand würde ihn als "Mittelfeld" bezeichnen. Deutschland ist keine Mittelmacht, sondern eines der mächtigsten imperialistischen Länder der Welt. Den völligen Begriffskollaps gab Merz schon vor seinem Amtsantritt Anfang 2025 von sich: "Wir müssen von einer schlafenden Mittelmacht zu einer führenden Mittelmacht werden". Aufrüstung, stärkste konventionelle Armee Europas, europäische Rüstungsindustrie, die mit den USA mithalten kann, Wiedereinführung der Wehrpflicht, Angriffe auf alle sozialen Errungenschaften – das ist die Zielsetzung des deutschen Imperialismus. Lassen wir uns nicht von den Begriffen täuschen!