Die Spendenkampagne für die Bergleute in der Ukraine wurde ein großer Erfolg!

Der Sprecher der Unabhängigen Gewerkschaft, die Mitgliedsorganisation der Internationalen Bergarbeiterkoordination ist schrieb Anfang März nach den ersten Überweisungen bereits: „Vielen Dank, Genossen, dass ihr weiterhin Hilfe für die Familien der ukrainischen Bergleute sammelt. Das ist ein unschätzbares Beispiel für die proletarische internationale Solidarität der Arbeiter der ganzen Welt!“ und Anfang März informierte der Kollege: „Ich sende Ihnen einen Bericht über den Einkauf der notwendigen Dinge für die Familien der Bergleute aus Novovolynsk.“ Die Einkäufe wurden im Ausland getätigt. „Dort sind die Waren dieser Gruppe viel billiger als in der Ukraine und es gibt eine größere Auswahl. Zu den Einkäufen gehören elektrische Heizgeräte, Batterien, Powerbanks, elektrische Heizdecken, Ladegeräte und andere Dinge, die für den harten Winter sehr wichtig sind. … Wir setzen unsere Arbeit fort! Nochmals vielen Dank von allen Bergleuten aus Nowovolynsk und ihren Frauen! Mit proletarischen Grüßen.“

Dieser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern und Unterstützer dieser Spendensammlung.

Kein Kampf wird alleine stehen, diese Verpflichtung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz ist einmal mehr Wirklichkeit geworden. Internationale Solidarität – nur zwei kleine Worte, aber ein großer Inhalt! Parallel gingen auch noch weiter Spenden für die Bergleute in Georgien ein, denn ihr Kampf geht weiter!

Auch von Kumpel für AUF herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender und die Unterstützer der Spendenkampagne von Solidarität International, über Gruppen des Frauenverbandes Courage, die MLPD, Montagsdemos bis zu den AUF Kommunalwahlbündnissen und unsere engagierten Stadtgruppen.

Obwohl die Spendenkampagne abgeschlossen ist, die Spendenkonten für die Bergleute in der Ukraine und Georgien sind weiter geöffnet.

Spendenkonto

Solidarität International e.V.

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Hilfsfond Bergleute Ukraine

Stichwort: Bergarbeitersolidarität Georgien

(Die Spenden sind steuerlich absetzbar)