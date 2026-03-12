Die Welt verliert einen großen Internationalisten und Revolutionär

Er war seit längerer Zeit krank, litt an Nierenversagen und erlag am gestrigen Mittwoch seiner Erkrankung. Salih Muslim wird in seiner Heimatstadt Kobanê beigesetzt.

Das Zentralkomitee der MLPD erklärt sein Beileid gegenüber der Familie, den Angehörigen und den Genossinnen und Genossen, die mit Salih gekämpft haben.



Wir hatten das Glück, mit der Arbeit der Internationalen Solidaritäts-Brigaden der ICOR zum Aufbau des Gesundheitszentrums Salih kennenzulernen. Er war ein überzeugter Internationalist und kämpfte gegen Faschismus und Chauvinismus.

Er hatte tiefes Vertrauen in die Massen. "Der Wille zu Freiheit und Frieden wird am Ende siegen – genauso wie die Solidarität der Völker", so Salih Müslim auf der Veranstaltung "Internationalismus Live" 2016 in Gelsenkirchen. Ebenso vertrat er dort die Auffassung: „Die Beziehungen zu den Organisationen, die die Völker vertreten – wie die ICOR – sind wichtiger als die Beziehungen zu irgendeiner Regierung."

Salih kämpfte für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Keine Repression, keine Gefängnisaufenthalte – ob von ihm oder seiner Familie – konnten ihn daran hindern. Die Welt verliert einen großen Kämpfer, Internationalisten und Revolutionär, die MLPD einen Freund und Genossen.

Unsere Genossinnen und Genossen werden seine Errungenschaften in Erinnerung halten.

ANF-NEWS macht im Rahmen seiner Berichterstattung über den Tod des bedeutenden Politikers weitere Ausführungen zu seinem bemerkenswerten Lebenslauf.