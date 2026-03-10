Und es kamen laut Veranstalterinnen 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Eine enorme Steigerung. Manche unterschiedliche feministische Gruppen hatten sich teilweise richtige Choreografien überlegt. Viele migrantische Gruppen nahmen teil. Auch Gewerkschaftsfahnen sah man.



Im Mittelpunkt standen Forderungen gegen das Patriarchat, Sexismus, Femizide und Unterdrückung der Frauen. Die Parole „Ehe, Küche, Vaterland. Unsere Antwort: Widerstand!“ war auf vielen, auch selbstgemalten Schildern zu sehen. Überhaupt gab es viele selbstgemalte Schilder.



Die Stimmung war kämpferisch und auch fröhlich, selbstbewusst! Die MLPD verteilte die ZK-Erklärungen zum Frauentag und gegen den imperialistischen Krieg im Mittleren Osten sowie schön gestaltete Grußkarten zum internationalen Frauentag (die werden Montag auch noch vor Airbus verteilt). Alles wurde gerne genommen.



Unser Transparent „Für die Befreiung der Frau im echten Sozialismus“ wurde häufig fotografiert. Viele begrüßten, dass es eine große gemeinsame Demo war und dass nach jahrelangen Auseinandersetzungen auch Männer ausdrücklich eingeladen waren! In Gesprächen wurde betont, dass wir gegen Weltkriegsgefahr und Faschismus einen viel engeren Zusammenschluss brauchen. Auch dazu hat diese Demo beigetragen.