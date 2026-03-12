MLPD

Einladung zum Dialektikkurs 2

Die Landesleitung Baden-Württemberg lädt nach den Osterfeiertagen vom Dienstag, 7. April bis Sonntag, 12. April zum Dialektikkurs 2 „Die wissenschaftliche Anwendung der dialektischen Methode“ ins Arbeiterbildungszentrum Süd ein.

Besonders empfohlen: Die Teilnahme als Tandem zur Auffrischung zusammen mit Neueinsteigern, die sich nach dem Kurs 1 weiter in die Grundlagen der Dialektik einarbeiten wollen.

 

Gebühr 66 Euro + Verpflegung + Übernachtung. Ein Rahmenprogramm mit Sport, Subbotnikeinsatz, Aufbaueinsatz für den neuen Jugendtreff „Clara“ im ABZ wird gemeinsam gestaltet.

 

Anmeldung über MLPD Stuttgart-Sindelfingen oder Geschäftsstelle MLPD Baden-Württemberg.

 

Ankunft vor Ort: 6. April ab 18 Uhr; 7. April bis 8:30 Uhr.