MLPD
Einladung zum Dialektikkurs 2
Die Landesleitung Baden-Württemberg lädt nach den Osterfeiertagen vom Dienstag, 7. April bis Sonntag, 12. April zum Dialektikkurs 2 „Die wissenschaftliche Anwendung der dialektischen Methode“ ins Arbeiterbildungszentrum Süd ein.
MLPD Baden-Württemberg
Besonders empfohlen: Die Teilnahme als Tandem zur Auffrischung zusammen mit Neueinsteigern, die sich nach dem Kurs 1 weiter in die Grundlagen der Dialektik einarbeiten wollen.
Gebühr 66 Euro + Verpflegung + Übernachtung. Ein Rahmenprogramm mit Sport, Subbotnikeinsatz, Aufbaueinsatz für den neuen Jugendtreff „Clara“ im ABZ wird gemeinsam gestaltet.
Anmeldung über MLPD Stuttgart-Sindelfingen oder Geschäftsstelle MLPD Baden-Württemberg.
Ankunft vor Ort: 6. April ab 18 Uhr; 7. April bis 8:30 Uhr.