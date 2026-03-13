Einladung zum Treffen: Gelebte Bergarbeitersolidarität trifft antifaschistischen Widerstand

Wir ziehen wieder Bilanz über den Widerstand gegen die Ankündigung drastischer Mieterhöhungen für Bergmannswohnungen in Marl-Hüls durch VIVAWEST. Punkt für Punkt werden die Forderungen und Anliegen der Mieter durchgegangen und an die Öffentlichkeit gebracht.

Das Gedenken an die Kumpel und Freiheitskämpfer der Roten Ruhrarmee vor 106 Jahren ist heute hochaktuell. Sie haben den ersten Anlauf zur Errichtung des Faschismus in Deutschland erfolgreich verhindert. Zur traditionellen Feier am 29. März beim Grab in der Haard sind alle demokratischen Organisationen und Parteien eingeladen. Jede und jeder ist gefragt, sich einzubringen.

Thema ist auch die Solidarität mit Bergleuten in der Ukraine, die für eine Ende des dortigen Kriegs eintreten. Wir haben erfolgreich Spenden für sie gesammelt und berichten, wie diese vor Ort angekommen sind.

Weitere Treffen immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 21.04., 19.05., 16.06., 21.07., 22.09., 20.10., 12.11., 15.12.

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