Krieg gegen iranische Bevölkerung
Fast 22.000 zivile Gebäude in Iran beschädigt
Laut einem UN-Vertreter sind bei den Militärangriffen auf den Iran bislang fast 22.000 zivile Gebäude im Land beschädigt worden. Darunter mehr als 17.000 Wohneinheiten, berichtete Salvador Gutierrez, Repräsentant der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Teheran. Tausende Familien seien vor den Angriffen geflohen, viele davon in den Norden des Iran. Bereits bis zum 09. März mussten neun Krankenhäuser im Iran ihren Betrieb einstellen und wurden 18 Rettungswachen und 25 Gesundheitszentren beschädigt sowie 14 Rettungswagen zerstört. Israel bombardiert den Libanon mit seiner schon im Gaza praktizierten menschenverachtenden faschistischen Art und tötete bei einem Angriff auf ein Gesundheitszentrum im Südlibanon mindestens zwölf medizinische Mitarbeiter.