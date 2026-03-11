Israelischer Parlamentsabgeordneter wendet sich gegen Überfall auf den Iran

Rote Fahne News berichtete: Palästinensische und jüdische Israelis demonstrieren gemeinsam gegen Iran-Krieg - Polizei löst Demo auf

Über die Proteste gibt es mehrere kurze Videos online. In einem davon kommt Ofer Cassif, Abgeordneter der Knesset für die Chadasch-Partei, zu Wort und sagt unter anderem:

„Wir wissen, dass Israel und die USA diese Aggression gegen Iran ohne echten Grund angefangen haben. Sie sagen, dass es um das iranische Volk geht, das tatsächlich unter einem schrecklichen, unterdrückerischen Regime lebt. Oder sie sagen, es sei ein vorbeugender Krieg, also dass sie einer Attacke gegen Israel vorbeugen wollen. Das ist einfach eine Lüge. Die echten Gründe sind ihre imperialistischen Interessen. Denn dieser Krieg rettet keine Menschen, weder iranische noch israelische Menschen; er ist nur im Interesse derer, die an der Macht sind, und richtet sich gegen die Völker. Das hier ist eine Demonstration gegen Krieg, gegen Besatzung. Auch gegen Kriegsverbrechen. Es ist eine Demonstration für die Völker, auch für das israelische Volk. Also versteht uns nicht falsch und folgt nicht denen, die euch manipulieren wollen und gegen uns aufhetzen, als ob wir uns gegen Israel und das israelische Volk richten würden. Das sind wir nicht. Wir sind für die Völker, gegen die Regierungen.“