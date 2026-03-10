Industriekultur und Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet und weltweit

Heiko Grupp ist gelernter Schlosser und Architekt und fotografiert seit vielen Jahren leidenschaftlich Industriekultur und die Arbeiterbewegung.



Seine Fotografien erzählen vom Leben der Arbeiter, insbesondere der Berg- und Stahlarbeiter, von Solidarität und Widerstand und von der Kultur, die daraus entsteht.



Am Donnerstag, dem 19. März, um 18 Uhr wird Heiko Grupp eine Auswahl seiner Bilder vorstellen und freut sich auf den Austausch mit dem Publikum.



Die Ausstellung wird bis Ende Mai bei People to People zu sehen sein. Das Geschäft von People to People befindet sich in der Hauptstraße 40, in 45879 Gelsenkirchen, und hat von Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Hie gibt es den Flyer zur Ausstellung