Gedenkfeier für die Opfer der Roten Ruhrarmee

Zum traditionellen Gedenken an die Freiheitskämpfer der Roten Ruhrarmee laden mehrere antifaschistische Organisationen und Einzelpersonen ein. Treffpunkt ist Samstag, 14. März, um 14.30 Uhr am Eingang des Friedhofs in Gelsenkirchen-Horst Süd, Am Schleusengraben.



Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) hat dort ein Mahnmal errichtet.



1920 putschten reaktionäre Militaristen und Faschisten unter Führung von Wolfgang Kapp gegen die gewählte Regierung. Die Arbeiter in Deutschland antworteten mit einem Generalstreik. Die bewaffneten 100.000 Berg- und Stahlarbeiter, Kommunisten, Sozialdemokraten und Parteilose in der Roten Ruhrarmee brachten den Kapp-Putsch zu Fall und verhinderten so die Errichtung einer faschistischen Diktatur in Deutschland.



Angesichts der faschistischen Gefahr heute, der massiven Hochrüstung und Kriege und der Gefahr eines atomaren Weltkriegs sehen die Veranstalter einen besonderen Grund, diese Gedenkfeier gemeinsam durchzuführen.