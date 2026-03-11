Gelsenkirchen
Erste Informationen zur Organisation und zum Ablauf des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens
Das Vorbereitungsteam des 22. Pfingstjugendtreffens gibt bekannt:
Vom Team des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens
Kein PJT ohne Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben durch alle! Hier gibt es eine Übersicht aller notwendigen Gemeinschaftsaufgaben, die für das Gesamtgelingen erforderlich sind. Bei einigen stehen bereits verantwortliche Gruppen/Orte fest.
Ihr könnt euch gerne für eine Gemeinschaftsaufgabe melden. Schreibt bitte an buero@pfingstjugendtreffen.de und nennt uns einen öffentlichen Ansprechpartner.