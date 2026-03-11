Erste Informationen zur Organisation und zum Ablauf des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens

Kein PJT ohne Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben durch alle! Hier gibt es eine Übersicht aller notwendigen Gemeinschaftsaufgaben, die für das Gesamtgelingen erforderlich sind. Bei einigen stehen bereits verantwortliche Gruppen/Orte fest.

Ihr könnt euch gerne für eine Gemeinschaftsaufgabe melden. Schreibt bitte an buero@pfingstjugendtreffen.de und nennt uns einen öffentlichen Ansprechpartner.