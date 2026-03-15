Ein Jahr Streikzelt der Bergleute in Chiatura - Grußwort von Andreas Tadysiak

Liebe Bergarbeiter und Angehörige, liebe Freundinnen und Freunde,

ein Jahr ist es her, dass ihr euer Streikzelt in Chiatura eingerichtet habt. Es ist ein Anlaufpunkt für den breiten Protest gegen die Angriffe von Georgian Manganese. Es ist ein Zeichen und Symbol für den Kampf für eine lebenswerte Zukunft für euch und eure Kinder.

Es war mir eine Ehre und wichtige Erfahrung, gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen aus Deutschland einige Tage an euren Aktionen und Beratungen teilzunehmen und die Erfahrungen der kämpferischen Bergarbeiterbewegung Deutschlands einzubringen. Von eurem Mut und eurer Entschlossenheit können wir weiterhin viel lernen. Wir sind als Freunde auseinandergegangen.

Seitdem musstet ihr euch weiteren Angriffen und Auseinandersetzungen stellen und euer Kampfgeist wurde auf eine harte Probe gestellt. Vier eurer Streikführer wurden verhaftet und mit üblen Lügen und Verleumdungen diskriminiert. Das Urteil gegen die verhafteten Kumpel ist ein Skandalurteil. Die internationale Bergarbeiterbewegung hat weltweit dagegen protestiert und eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.

Inzwischen ist in der ganzen Welt viel Neues passiert und in Bewegung geraten: Die Weltordnung, wie wir sie kennen, löst sich auf, und es tobt eine Vernichtungsschlacht um die Neuaufteilung der Welt, um Rohstoffe, Märkte und Macht. Immer mehr Länder der Welt werden von faschistischen und ultrareaktionären Regierungen regiert, der Umweltschutz wird immer weiter abgebaut und die Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter wird verschärft.

Dagegen entwickeln sich antifaschistischer Widerstand und weltweite Proteste gegen imperialistischen Krieg. Euer Kampf ist ein Bestandteil der Arbeiterkämpfe in der Welt und ihr seid nicht allein! Die Arbeiter und Völker der Welt wollen so nicht leben, nicht in der kapitalistischen Barbarei untergehen!

Wir stehen an eurer Seite – hoch die internationale Solidarität!

Glück Auf

Andreas Tadysiak

Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordination

Das Grußwort im Original auf der Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung