Zum Tod von Jürgen Habermas

Und für einen solchen antikommunistischen "Denker" füllen jetzt seit Tagen die großen deutschen Zeitungen Seite um Seite mit wohltönenden Nachrufen. Wie krisenhaft ist es um die heutige bürgerliche Ideologie bestellt, wenn ein Jürgen Habermas als ihr genialer philosophischer Repräsentant gilt!

Habermas attackierte den Marxismus: "Die Marxsche Arbeitswertlehre ist überholt. Wissenschaft und Technik sind zur ersten Produktivkraft geworden. ... Marxsche Schlüsselkategorien wie Klassenkampf und Ideologie lassen sich nicht mehr umstandslos anwenden.“ Dies zitierte die Wochenzeitung Zeit vor 55 Jahren 1970. Damit wurde er zu einem Vordenker des modernen Antikommunismus: Sich kritisch zum Kapitalismus äußern, um in Wirklichkeit für seinen Erhalt einzutreten. Heute erklärt der sogenannte Postmodernismus den Klassenkampf für überholt, negiert die führende Rolle der Arbeiterklasse und letztlich deren Existenz überhaupt.

Zu Habermas' Verdiensten für die herrschende Bourgeoisie gehört es, dass er dazu beitrug, die kleinbürgerliche Protestbewegung der 1960er-Jahre in die Bahnen der bürgerlichen Demokratie zu kanalisieren: "Wenn heute in Deutschland unter linken Intellektuellen das parlamentarisch-demokratische System stärker akzeptiert ist, als in den meisten westeuropäischen Ländern, so verdankt sich das auch dem Sog seiner Autorität."

Sein philosophischer Idealismus hielt ihn in den 1990er-Jahren keineswegs davon ab, ganz praktisch-politisch den imperialistischen Nato-Krieg in Jugoslawien zu unterstützen. Seither war er offener Apologet eines starken europäischen Imperialismus, redete der Unterstützung der Ukraine mit Waffen das Wort und beteiligte sich in den letzten Jahren daran, den Völkermord am palästinensischen Volk zu rechtfertigen und die Antisemitismuskeule gegen Menschen zu schwingen, die solidarisch an der Seite des palästinensischen Befreiungskampfs stehen.

Jede Klasse hat die Ideologen, die sie verdient.