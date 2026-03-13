Rumänien
Hunderte von Bergarbeitern protestieren gegen Entlassungen
Seit mehreren Tagen protestieren In der Stadt Targu Jiu/Rumänien mehrere hundert Bergarbeiter gegen die Ankündigung des Energiekomplexes Oltenia, im April 1500 Kumpels zu entlassen. Die Kündigung betrifft vorwiegend befristet angestellte Arbeiter. Begründet wird die Entlassung mit der Verringerung der Förderung von Braunkohle. Bei dem Energiekomplex Oltenia handelt es sich um ein staatliches Unternehmen, das in Südrumänien Braunkohle fördert. Zur Zeit sind 7800 Bergarbeiter beschäftigt, davon haben ca. 2000 befristete Verträge.