Internationaler Frauentag: Viel Kreativität bei tollem Programm

Die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer bauten mit voller Einsatzbereitschaft ein tolles Bühnenbild auf. Gemeinsam wurden zu Beginn die Lieder „Für immer Frühling“ und "Brot und Rosen" von einem Chor von jungen Mädchen gesungen. Wir vom Frauenverband Courage Düsseldorf und das Müttercafé in Dortmund wurden von der Gesamtschule für diese Veranstaltung eingeladen.



Die Moderatorinnen und Moderatoren führten ein tolles Programm durch. Sie stellten uns einige Fragen, wie z. B. "Was heißt es, eine starke Frau zu sein?". Die Schülerinnen und Schüler antworteten selbst auf die Frage, dass Frauen stark seien, wenn sie sich trauen, ihre Stimme zu erheben, oder sich nichts von Männern gefallen lassen, die sie unterdrücken.



Der Frauenverband Courage äußerte, dass Frauen gemeinsam noch viel stärker seien und nicht als Einzelkämpferinnen durch das Leben gehen müssen. Wir Frauen inspirieren uns gegenseitig. Jede Frau hat verschiedene Fähigkeiten. Nur organisiert sind wir stark! Nach der Diskussion wies eine Moderatorin auf die kleine Ausstellung mit Porträts von kämpferischen Frauen hin. Unter anderem waren Frida Kahlo, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin zu sehen – die Begründerin des Internationalen Frauentages.



Eine Schülerin schrieb: „Rosa Luxemburg inspiriert mich bis heute: Sie hat ihr Leben für den Frieden, die Rechte der Arbeiterinnen, Arbeiter und Frauen eingesetzt und ist dafür ermordet worden.“ Anschließend gab es noch ein leckeres Buffet mit selbstgemachten Kleinigkeiten, die von den Schülerinnen, Schülern und Eltern vorbereitet wurden. Die Spenden gingen an ein Frauenhaus in Dortmund.



Wirklich toll, was die Schülerinnen und Schüler selbst auf die Beine gestellt haben! Wir vom Frauenverband Courage Düsseldorf haben uns sehr gefreut, dass wir eingeladen wurden. Jung und alt müssen gemeinsam für die Rechte aller Frauen kämpfen!