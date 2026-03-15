Peru
Iquitos: Indigene wehren sich gegen Goldabbau
39 indigene Bauerngemeinden am Unterlauf des Tigre-Flusses im Norden Perus begannen am 6. März mit einem Proteststreik gegen den illegalen Goldabbau. Dieser vergiftet den Fluss und ihr Trinkwasser. Die Streikenden beabsichtigen, den Fluss und die Straßen in der Nähe der Stadt Iquitos im Norden Perus, nahe der Grenze zu Brasilien, zu blockieren. Die Streikenden werfen der Regierung vor, Versprechungen über den Schutz der Umwelt nicht einzuhalten, auch wird verschiedenen Beamten Bestechung durch die Bergbaukartelle vorgeworfen.