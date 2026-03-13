Mao-Zedong-Film

Mao-Zedong-Film

Kreativer Kopf für Mao-Merch gesucht

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit sucht einen kreativen Kopf mit Geschmack, der in Zusammenarbeit mit uns Merchandise für den Film der MLPD über Mao Zedong kreieren kann. Eine feine Sache und zweckdienlich zur Vorfinanzierung. Ein schönes Logo auf Schlüsselanhänger, Mäppchen, Aufnäher - was geht am besten? Wer Interesse hat: oeffentlichkeit@mlpd.de